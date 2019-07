Wirz & Partners: Andy Waar sitzt neu im Beirat

Wirz & Partners beruft Yapeal-Gründungsmitglied Andy Waar in den Beirat. Damit verstärke das Schweizer Executive Search Unternehmen seine Kompetenz im Digital Banking und Fintech Bereich, heisst es in der Mitteilung dazu. Waar gilt als Experte für Neobanking, Fintech und digitales Marketing und ist auch Gast-Dozent an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich.

«Mit Andy Waar haben wir einen gut vernetzten Vordenker der Schweizer Marketing-, Fintech- und Neobanking-Szene für uns gewinnen können», sagt Erik Wirz, Managing Partner von Wirz & Partners. Als Marketeer blickt Waar auf über 19 Jahre Banking Know-how zurück. Er ist der Gründer von Fintechrockers und Mitgründer der Schweizer Neobank-Lösungen Yapeal und wurde vor zwei Jahren von der HWZ im Lehrgang «Digital Finance» zum Digitalen Rockstar gewählt. (pd/wid)