Clear Channel: Angebot am Flughafen Zürich ausgebaut

In Zürich passieren alle ankommenden Fluggäste die Gepäckausgabehallen. Dynamisch inszenierte Werbebotschaften wecken die Aufmerksamkeit der Passagiere, während sie ihr Gepäck in Empfang nehmen, wie Clear Channel in einer Mitteilung schreibt.

Bereits seit Jahren wird das Angebot im Bereich Baggage Claim von nationalen und internationalen Brands intensiv genutzt. Zusammen mit dem Flughafen Zürich konnte Clear Channel das Angebot in der Gepäckausgabe 2 sowohl qualitativ als auch quantitativ ausbauen. Ausgebaut wurde auf total 22 synchronisierte Screens, die laut Mitteilung imposantere Werbeflächen bieten würden (86" mit brillanter Bildqualität), längere und animierte Spots möglich (20 Sekunden), perfekt für Fullbranding und Storytelling.

In der Gepäckausgabe 2 erreichen Werbetreibende laut Angaben von Clear Channel 100 Prozent der ankommenden Passagiere von Interkontinentalflügen, hauptsächlich aus Asien, dem nahen und mittleren Osten und den USA. Das neue digitale Highlight «Baggage Claim XXL» ist ab 1. Januar 2019 in Betrieb, erreicht 6,2 Millionen Passagiere und ist ab sofort buchbar. (pd/cbe)