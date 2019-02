Kürzlich hat Clear Channel mit «Baggage Claim XXL» ein «imposantes digitales Angebot» am Flughafen Zürich lanciert (persoenlich.com berichtete). Nun stünden dank Einsatz neuester Technologien zwei weitere «Highlights für einzigartige Markenerlebnisse» bereit, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die beiden digitalen LED-Werbeflächen Richtung Dock E und am Check-in der Swiss garantieren «brillante Auftritte» und hohe Aufmerksamkeit, wie es weiter heisst.

Die Werbefläche «Megaposter Airside Center» misst 14,5 Quadratmeter und zieht gemäss Mitteilung während 35 Sekunden Rolltreppenfahrt alle Blicke auf sich. Es handelt sich um die grösste alleinstehende digitale LED-Werbefläche am Flughafen Zürich. Rund 5,4 Millionen Passagiere kommen jährlich auf dem Weg zu ihrem Interkontinentalflug ab Dock E am Screen vorbei.



Aus 15 kleinen wird je ein grosser LED-Screen beidseits der Check-in-Information der Swiss. «Mehr Brillianz, mehr Gestaltungsfreiheit, diskreter Hintergrund und damit mehr Wirkung auf zweimal 11,4 Quadratmetern», beschreibt Clear Channel das neue Angebot in der Mitteilung.

Die Werbeflächen seien exklusiv erhältlich und erreichten mehrheitlich Businessreisende. Ab 2. Mai 2019 stehen sie laut Mitteilung für neue Kunden zur Verfügung. (pd/as)