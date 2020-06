Nun auch in Bern und Luzern: APG schafft weitere digitale Branding-Zonen

Mit sieben Branding-Zonen und 39 neuen Screens in den Bahnhöfen Bern und Luzern will APG weiter wachsen. Nach der Konzepteinführung im Zürich Hauptbahnhof im Februar 2020 (persoenlich.com berichtete) wird das Angebot in den SBB-Bahnhöfen auf weitere Standorte ausgeweitet.

Im Bahnhof Bern hat die APG insgesamt 23 zusätzliche Screens installiert, wie die Aussenwerbevermarkterin in einer Mitteilung schreibt. Die Screens bilden mit den bisherigen 33 Screens die fünf kombinierbaren Branding-Zonen «AdWalk City», «AdWalk University» (beide bestehend), «CityFloor», «CommercialZone» und «Wave» (diese drei sind neu).

Im Bahnhof Luzern verdreifacht sich das digitale Angebot: Insgesamt 24 digitale Screens befinden sich an Top-Lagen in den beiden neuen Branding-Zonen «CityFloor» und «CommercialZone».

Die aktuell 13 Branding-Zonen von Zürich, Bern und Luzern umfassen insgesamt 157 ePanels. «Kunden der APG|SGA profitieren dadurch von einem exklusiven Auftritt innerhalb jeder einzelnen Branding-Zone. Zur Wirkungsverstärkung lässt sich diese Präsenz mit den bestehenden eBoards, Plakaten, MegaPosters sowie Mobile Media Produkten oder mit individuellen Speziallösungen und Promotionen in den SBB-Bahnhöfen kombinieren», schreibt die APG. Werbetreibende könnten dadurch rasch hohe Reichweiten und aufmerksamkeitsstarke Bekanntheit bei einem breiten Publikum aus Einwohnern, Pendlern, Studenten und Freizeitreisenden erreichen. (pd/eh)