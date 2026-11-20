Publiziert am 20.11.2026

Der rund 90-minütige Film führt durch den Wirtschaftsraum Zürich, von den Labs der ETH über Start-ups bis zu internationalen Technologiekonzernen. Forschende, Gründerinnen und Gründer sprechen über ihre Visionen und zeigen ihre Roboter, darunter Drohnen sowie vierbeinige und humanoide Modelle. Auch das Grip-Team um Patrick Milo und Nino Zuberbühler kommt zu Wort.

Geplant war ursprünglich ein Film für den jährlichen Anlass der Greater Zurich Area (GZA). Weil das Interesse in der Szene zugenommen habe, sei daraus ein abendfüllendes Format entstanden, heisst es in der Mitteilung. Realisiert haben den Film die Blast-Off-Gründer Yorick Oertle und Yannic Cserhati sowie Christian Lüscher, Senior PR & Communications Manager der GZA.

«Unser Anspruch war, eine Netflix-Doku zu machen», lässt sich Lüscher in der Mitteilung zitieren. Mit einem Millionenbudget könne man allerdings nicht mithalten. Viele der gezeigten Labors und Hallen seien der Öffentlichkeit jedoch nicht bekannt. Robotics bezeichnet Lüscher als boomende Industrie, die sich noch weitgehend im Verborgenen abspiele.

Die Premiere findet auf dem Dare Campus im Rahmen der Movie Night «Brilliant Minds: Robotics in the Greater Zurich Area» statt, welche die GZA zusammen mit Women in Robotics organisiert. Die Anmeldung erfolgt über eventbrite.com.

Die GZA ist die Standortmarketingorganisation von neun Kantonen sowie der Städte Zürich und Winterthur. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY beliefen sich ihre Marketingkosten von 2022 bis 2025 auf jährlich 8,7 Millionen Franken. (pd/cbe)