Publiziert am 20.11.2026

Das «Tool zur Erkennung von Ähnlichkeiten» wird schrittweise eingeführt. Es soll Politikerinnen und Politikern sowie Accounts mit einer grossen Anzahl von Followern auf TikTok ermöglichen, KI-generierte Inhalte, in denen ihr Bild ohne ihre Zustimmung verwendet wird, zu identifizieren und zu melden.

Diese als «Deepfakes» bezeichneten Inhalte sind Texte, Bilder, Videos und Tonaufnahmen, die authentisch wirken, jedoch von künstlicher Intelligenz erzeugt oder manipuliert wurden.

Für TikTok, das zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, soll dieses Tool dazu beitragen, Desinformation im Vorfeld der Europawahlen zu bekämpfen, wie bei einer Unternehmensveranstaltung zum Thema Sicherheit und Innovation in London bekanntgegeben wurde.

Transparenzvorschriften für KI-Inhalte

Die Europäische Union hat im August damit begonnen, umfassende Transparenzvorschriften für künstliche Intelligenz einzuführen, darunter die Verpflichtung, «Deepfakes» und andere KI-generierte Inhalte eindeutig zu kennzeichnen. TikTok verlangt von den Content-Erstellern bereits seit mehreren Jahren, KI-generierte Bilder, Töne und Videos zu melden.

Das soziale Netzwerk gab im Juli zudem bekannt, gegen Konten vorzugehen, die ausschliesslich mit dieser Technologie erstellte Videos anbieten.

YouTube hat bereits ein eigenes Tool zur Erkennung von Ähnlichkeiten entwickelt, mit dem Content-Ersteller KI-generierte Videos identifizieren können, die ihr Erscheinungsbild kopieren.

Eine kleine Korrektur habe ich noch vorgenommen: Nach «Followern auf TikTok» stand im Original ein überflüssiges Komma, das ich gestrichen habe. (sda/afp/cbe)