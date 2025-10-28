Zweifel: Aromat-Chips kommen dank viralem Hype

Publiziert am 28.10.2025

Zweifel Chips & Snacks bringt zusammen mit Unilever Schweiz eine limitierte Auflage von Aromat-Chips auf den Markt. Die Produktidee entstand nach einem viralen TikTok-Post im Juli 2025, der einen Hype um die Kombination der beiden Schweizer Kultmarken auslöste.

Ein Fan postete auf TikTok die Idee von Zweifel-Chips mit Aromat-Geschmack, woraufhin Content Creators, TV-Koch Noah Bachofen (siehe Video) und klassische Medien das Konzept aufgriffen. «Die Produktidee kommt für einmal nicht aus unserer Innovationsabteilung, sondern direkt von unseren Konsument:innen», wird Zweifel-CEO Christoph Zweifel in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Die beiden Unternehmen entwickelten daraufhin in kurzer Zeit die neue Sorte. «Aromat und Zweifel gehören zur Schweiz – beide Marken sind tief verwurzelt», so Bernhard Schober, General Manager Unilever Schweiz. Die Zusammenarbeit beschreibt er als «offen, schnell und getragen von gemeinsamer Leidenschaft für gute Produkte».

Die «Original Zweifel Aromat Chips» werden in der Fabrik in Spreitenbach mit Schweizer Kartoffeln hergestellt. Die Limited Edition ist erhältlich, bis sie ausverkauft ist – spätestens jedoch bis Ende März 2026. (pd/cbe)