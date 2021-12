AWS / Clear Channel: Aufsichtsbeschwerde gegen die Post

Der Verband für Aussenwerbung (AWS) und Clear Channel Schweiz haben gegen die Post eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, in welcher die Übernahme der Aktienmehrheit der Post AG bei Livesystems AG rückgängig zu machen sei.

Im Juli des ablaufenden Jahres hatte die Post verkündet, dass sie mit der Übernahme von Livesystems nun auch in die digitale Werbung expandieren werde (persoenlich.com berichtete). Mit ihrer Beschwerde soll unter anderem Livesystems AG verboten werden, sich künftig an Ausschreibung für analoge und digitale Plakatierungskonzessionen der öffentlichen Hand zu beteiligen. Zudem soll sich das Unternehmen – gemäss der Beschwerde, die persoenlich.com vorliegt – nur noch auf die Eigenvermarktung der Post sowie Vermarktung des digitalen Angebots von Anbietern und Konzessionsgebern in privatem Besitz beschränken dürfen.

In eine ähnliche Richtung zielen die Interpellation von FDP-Nationalrat Matthias Jauslin und Die-Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner. (ma)