Axa: Aus dem Frauenfussball-Megaposter werden Taschen

Die Axa hat dem ersten Megaposter für den Frauenfussball in der Schweiz, welches letzten Herbst noch am Flughafen Zürich aushing, in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Verein Werkstätte Drahtzug ein zweites Leben geschenkt. Der Verein, der Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung eine Arbeitsstelle bietet, hat die 231 Quadratmeter Blache in Handarbeit zu Taschen, Rücksäcken und Laptop Cases weiterverarbeitet.

Die Einzelstücke sind ab Montag auf der Fundraising-Plattform «I believe in You» verfügbar und der Verkaufserlös kommt vollumfänglich der Nachwuchsförderung der zehn Axa Women’s Super League Clubs zugute. So heisst es in einer Mitteilung der Versicherung. Die Axa hat das Fundraising-Projekt inhouse entwickelt.

Die Partnerschaft der Axa mit dem Schweizerischen Fussballverband respektive der höchsten Frauenliga war Ende April 2022 um vier weitere Jahre verlängert worden. (pd/tim)