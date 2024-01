Der Fahrradhersteller Ampler lanciert die autofreie Neujahrs-Challenge, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Initiative zielt darauf ab nachhaltige Verkehrsmittel zu fördern und unter Fahrradenthusiasten ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ampler möchte Individuen dazu inspirieren, neue Gewohnheiten zu entwickeln und auf das Fahrrad umzusteigen, um einen gesünderen und umweltfreundlicheren Lebensstil zu fördern, heisst es weiter.

Über einen Zeitraum von sieben Wochen können Interessierte mindestens eine Autofahrt pro Woche durch eine Fahrradfahrt ersetzen. Ob mit dem Eigenen, Ausgeliehenem oder mit einem Mietvelo - Hauptsache mit einem Fahrrad. Die dokumentierte Reise, festgehalten durch Fotos oder Screenshots von Fitness-Apps, qualifiziert sich automatisch für die Teilnahme am Wettbewerb und somit für die Verlosung eines brandneuen Ampler-E-Bikes nach Wahl. Die autofreie Neujahrs-Challenge begann am 8. Januar und endet am 25. Februar 2024.

Mit dieser Kampagne will sich Ampler auch als Vorreiter positionieren, der aktiv zu einer nachhaltigen Mobilität beiträgt. Die Kampagne nutzt die Idee des Veganuary, um auf kreative Weise den Fokus auf einen bewussten und umweltfreundlichen Lebensstil im Januar zu richten. (pd/wid)