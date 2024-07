Mit der Übernahme des Kundenservices der Automobil Revue setze die Montalux ihren Wachstumskurs fort und stärke ihre Position als Anbieter von Kundenservice-Lösungen für Verlage und Verbände, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Therese Käser, Geschäftsführerin und Mitgründerin der Montalux AG, erklärt: «Wir freuen uns sehr darüber, dass die Automobil Revue uns als Partner ausgewählt hat. Diese Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen weiter auszubauen und unser Engagement für einen exzellenten Kundenservice zu verstärken. Wir blicken mit grosser Vorfreude auf eine erfolgreiche und langanhaltende Partnerschaft.»Zu den Kunden von Montalux zählen nebst der Automobil Revue Titel wie die Weltwoche , Annabelle, Fit for Life, Grosseltern, HTR Hotelrevue, Le Menu, Slapshot, TierWelt, Women in Business sowie weitere Fach- und Verbandspublikationen.Ramon Egger, Direktor der «Automobil Revue», kommentiert die neue Partnerschaft in der Medienmitteilung so: «Die Zufriedenheit unserer rund 10‘000 Abonnenten aus der Deutsch- und Westschweiz steht für uns an oberster Stelle. Wir haben für das neue Magazin verschiedene Kundenservice-Anbieter evaluiert und uns letztlich für Montalux entschieden. Ihre umfassenden Dienstleistungen und das hochqualifizierte Team haben uns beeindruckt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft und die gemeinsame Weiterentwicklung unseres Kundenservices.»Das älteste Automobilitäts-Fachmedium Europas, erscheint neu als 150 Seiten starkes Premiummagazin. Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden weiterhin Autos, ergänzt wird dieser durch Lifestyle- und Luxusthemen wie Kultur, Mode und Reisen. (pd/nil)