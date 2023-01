Montalux erweitert das Kundenportfolio: Per April 2023 wird Montalux den Weltwoche-Verlag im Bereich Kundenservice für ihre Abonnentinnen und Abonnenten vollumfänglich betreuen.

«Wir sind überglücklich, dass die Weltwoche uns als Partner gewählt hat. Mit dieser Partnerschaft können wir unsere Dienste erweitern und unser Engagement für unsere Kunden unterstreichen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit», wird Geschäftsführerin und Mitgründerin Therese Käser, in einer Mitteilung zitiert.

«Nach einer gründlichen Prüfung der verschiedenen Kundenservice-Anbieter, haben wir uns für Montalux entschieden. Ihr breites Spektrum an Dienstleistungen und ihr professionelles Team haben uns überzeugt und wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit», so Weltwoche-Betriebsleiter Samuel Hofmann.

Montalux AG wurde im Juli 2021 gegründet, mit Sitz in Bösingen FR. Montalux hat sich laut Mitteilung zum Ziel gesetzt, den «besten Kundenservice für Verlage, Verbände und Vereine» anzubieten, für die Deutsch- und Westschweiz. Der Kern der Dienstleistungen sei eine innovative, cloudbasierte Abosoftware. Zu den Kunden von Montalux zählen nebst der Weltwoche auch die Annabelle, Fit for Life, Grosseltern, HTR Hotelrevue, Le Menu, Slapshot, TierWelt, Women in Business sowie weitere zehn Fach- und Verbandspublikationen.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Post-Tochter Asmiq, eine weitere Dienstleisterin für Zeitschriften- und Zeitungsverlage, beabsichtigt, per Ende 2023 die Geschäftstätigkeit einzustellen. Nun startet ein Konsultationsverfahren (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)