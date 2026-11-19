Publiziert am 19.11.2026

Die Agentur Aroma hat für Avia ein Gewinnspiel entwickelt, den digitalen Teil realisierte sie zusammen mit Dreipol. Plakate, Säulentopper und Bodenkleber an den Avia-Tankstellen führen per QR-Code auf eine Landingpage mit einer virtuellen Slotmaschine, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion läuft seit dem 12. Oktober und endet am 3. Dezember.

Gespielt werden kann einmal pro Tag. Avia wirbt mit über 500'000 Sofortpreisen. Laut den [Teilnahmebedingungen] sind das grösstenteils Treibstoffrabatte von fünf Rappen pro Liter und Shopartikel, daneben 100 Reka-Gutscheine und 20 Ladeguthaben. Jedes Spiel gilt zudem als Los für eine Verlosung. Der Hauptpreis wird als fünf Jahre Gratistanken beworben und ist ein Tankgutschein über 10'000 Franken. Die Gewinne lassen sich an jeder teilnehmenden Avia-Shoptankstelle einlösen, unabhängig davon, wo gespielt wurde.

Das Gewinnspiel ist Teil einer ausgebauten Zusammenarbeit. Aroma bereitet bereits die Kommunikation zum 100-Jahr-Jubiläum von Avia im Jahr 2027 vor. Der Verbund unabhängiger Treibstoffhändler betreibt nach eigenen Angaben über 500 Tankstellen in der Schweiz. (pd/nil)