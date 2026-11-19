Publiziert am 19.11.2026

Die Berner Agentur Diff und die Zürcher Agentur Bruseghini Public Relations haben für die Schweizerische Maklerkammer (SMK) das Printmagazin «Bestseller» konzipiert, redigiert und gestaltet. Die erste Ausgabe ist am Donnerstag erschienen und umfasst 20 Seiten. Laut einer Mitteilung versteht sich das Heft als Mischform aus Imagebroschüre und Magazin mit einer «journalistischen Herangehensweise». Mit dem Umfeld ist Diff vertraut: Nach eigenen Angaben stammt ein Viertel ihrer Kunden aus der Immobilienbranche.

Das Heft richtet sich an die zertifizierten Mitglieder der SMK und vor allem an deren Kundschaft: an private Eigentümer, Projektentwickler, Generalunternehmen, Asset Manager und institutionelle Investoren. Erreichen soll es auch die Medien. Bestellen lässt sich das Heft über die Website der Kammer.

Inhaltlich wirbt die erste Ausgabe für die Zusammenarbeit mit Maklerinnen und Maklern der Kammer. Eine Checkliste soll Verkäufern bei der Wahl einer Fachperson helfen. Zudem erklärt das Heft, warum Unabhängigkeit eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Es enthält ausserdem erste Ergebnisse einer Mitgliederbefragung zum Einfluss von künstlicher Intelligenz auf das Maklergeschäft. Im Interview gibt Eva Wannenmacher Kommunikationstipps für die Immobilienvermarktung. Die frühere SRF-Moderatorin hat im Juni 2025 den «Kulturplatz» abgegeben und arbeitet seither als Coach.

Mit dem Heft ergänzt die SMK ihre Website, Newsletter, Fachanlässe und Networking-Events. Die Kammer ist eine der fünf Fachkammern des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft (Svit) und zählt rund 125 Mitglieder. Aufgenommen wird nur, wer ein Qualitätsmanagement nachweist und sich regelmässig überprüfen lässt. Präsident ist Ruedi Tanner. (pd/nil)