Publiziert am 18.11.2026

CH Media und NZZ scheiden als Aktionäre aus der OneLog AG aus. Wie die Beteiligten mitteilen, haben sich die vier Aktionäre auf die künftige Eigentümerstruktur verständigt: TX Group und Ringier sollen die Beteiligungen von CH Media und NZZ übernehmen und danach je 50 Prozent an der OneLog AG halten. Die Unterzeichnung der Verträge und der Vollzug stehen noch aus. Zu den Konditionen der Übernahme macht die Mitteilung keine Angaben.

TX Group und Ringier führen die OneLog AG künftig als gleichwertige Partner und entwickeln die Werbeplattform OneDSP weiter. Auf dieser buchen Werbekunden und Agenturen die Umfelder von TX Group und Ringier in einer Kampagne. Nach Angaben der Betreiber lassen sich darüber weiterhin mehr als 85 Prozent der Reichweite der Schweizer Qualitätsmedien erreichen.

OneDSP bietet dabei unter anderem einfachen Zugang zu Titeln wie 20 Minuten, Blick, Tages-Anzeiger, 24 heures, Tribune de Genève, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Cash, Finanz und Wirtschaft, Bilanz, Bilan, Beobachter, Blue und zu den SMG Marketplace Plattformen. Die Werbeplattform steht auch Medienhäusern offen, die nicht an der OneLog AG beteiligt sind. Die Verträge der bereits angeschlossenen bleiben laut Mitteilung unverändert.

Markus Wirth, COO und CCO von Ringier Medien Schweiz und Präsident des Verwaltungsrats der OneLog AG bedankt sich in der Mitteilung bei CH Media und der NZZ für die Zusammenarbeit und ihren Beitrag zum Aufbau der OneLog AG. Nach gut einem Jahr am Markt erziele die Plattform OneDSP «substanzielle Umsätze». Deshalb werde sie mit der TX Group weiterentwickelt.

Die OneLog AG war 2021 als Joint Venture der Medienhäuser TX Group, Ringier, NZZ und CH Media gegründet worden. Sie entwickelte zuerst das gemeinsame – inzwischen gescheiterte – Medien-Login (persoenlich.com berichtete). Es war laut OneLog zeitweise auf mehr als 40 Online-Portalen im Einsatz und wurde mit dem Digital Trust Label ausgezeichnet. Bereits im September war CEO Silvano Oeschger, der die Firma seit der Gründung als CEO führte, gegangen. (spo)