Publiziert am 11.02.2026

Das Finanzportal Cash.ch startet am 25. Februar ein achtwöchiges Börsenspiel mit virtuellem Startkapital von 100'000 Franken. Die Bank Zweiplus stellt den Hauptpreis von 10'000 Franken zur Verfügung.

«Wir wollen zeigen, dass die Börse zugänglich und spannend ist: für Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie für echte Aktien-Veteranen», wird Daniel Hügli, Chefredaktor von Cash.ch, in einer Mitteilung zitiert. Das Börsenspiel diene Informations- und Unterhaltungszwecken.

Die Teilnehmenden können Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Rohstoffe, Devisen und Derivate handeln. Die Kurse orientieren sich am realen Marktgeschehen. Das Börsenspiel bietet eine KI-Unterstützung mit Orientierungshilfen sowie ein Dashboard mit Depotübersicht, Ranglistenplatzierung und redaktionellen Inhalten.

Die Bank Zweiplus ist Tradingpartner von Cash.ch, wie es weiter heisst. (pd/cbe)