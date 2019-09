Baloise Session: Basler Versicherung verlängert Sponsoring

Die Basler Versicherungen verpflichten sich für fünf weitere Jahre als Presenting Sponsor für das Basler Musikfestival, wie der Versicherungskonzern in einer Medienmitteilung schreibt. «Die Baloise Session ist einzigartig und begeistert jedes Jahr aufs Neue. Wir sind stolz, bereits zum siebten Mal als Presenting Sponsor dabei zu sein und mit unserem Engagement zur musikalischen Vielfalt in der Schweiz beizutragen. Musik tut gut, spiegelt sämtliche Facetten unseres Lebens wider und bringt Menschen zusammen», lässt sich Michael Müller, CEO der Basler Versicherungen Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

«Wir sind sehr dankbar, dass die Basler Versicherungen, mit der uns eine über 20-jährige Geschichte verbindet, auf die Kraft und Emotionalität der Musik setzen. Ein wertvolles Commitment, das uns die Freiheit gibt, die 34-jährige Festivalgeschichte in den schönsten Tönen weiterzuschreiben und den Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Konzerterlebnisse in Basel zu bescheren», so Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session.

Seit 34 Jahren treten jeden Herbst nationale und internationale Topstars an der Baloise Session auf. Die diesjährige Ausgabe findet vom 12. bis 31. Oktober 2019 statt. (pd/lol)