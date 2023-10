Converto: Beitritt zur The Relevance Group

Nur relevante Werbung ist effektiv und wirtschaftlich. Um Zielgruppen in Zukunft noch spezifischer anzusprechen und die Relevanz der Botschaften und Inhalte noch weiter zu erhöhen, schliesst sich Converto nun The Relevance Group an. Die Allianz der drei Unternehmen – Converto, Datalogue und Datalab – setzt auf datengetriebene Lösungen für Marketing und Vertrieb, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Partnerschaft stelle nicht nur eine Bündelung von Ressourcen dar, sondern sei vielmehr eine Synergie unterschiedlicher Stärken und Fähigkeiten.

Als strategische Gruppenkoordination betreut und unterstützt die The Relevance Group die Partnerunternehmen. Diese bleiben eigenständig und behalten ihre jeweiligen Leitungsteams bei, die für ihre Geschäftsergebnisse verantwortlich sind.

«Die Vision der The Relevance Group – ‹Wir glauben daran, dass Relevanz die treibende Kraft hinter jedem Businesserfolg ist› – spiegelt genau das wider, wofür auch Converto steht», so so Convertos-CEO Kim Engels. «Wir erkennen, dass Relevanz das ultimative Bindeglied für den unternehmerischen Erfolg ist. Deshalb haben wir uns mit The Relevance Group zusammengeschlossen, um unsere Mission zu stärken und zu erweitern. Unsere Ambition? Noch grössere Auswirkungen auf Marken und Unternehmen zu erzielen.»

Das erklärtes Ziel der The Relevance Group ist es laut Mitteilung, «eine führende, europaweite Data-Monetization-Gruppe für Marketing und Sales in Europa zu etablieren, um den Geschäftswert von Unternehmen zu steigern, indem die Bedürfnisse und Erwartungen der Kund:innen und Leads nicht nur zu identifiziert, sondern auch relevant bedient werden». Mit der erweiterten geografischen Präsenz und den zusätzlichen Ressourcen würden sich für Converto Türen zu neuen Märkten öffnen.

Convertos Gründer und Verwaltungsratspräsident, Matteo Schuerch, freut sich auf das neue Kapitel: «Ich denke, dass dieser Schritt es Converto und seinen Kund:innen ermöglicht, in der Schweiz und in Europa nachhaltig und konstant zu wachsen. Die Beibehaltung unserer Autonomie und unseres Fokus, bei gleichzeitiger Nutzung der Synergien einer hervorragenden europäischen Plattform wie The Relevance Group, ist das ideale Ökosystem für ein Unternehmen wie das unsere. Natürlich behalte ich meinen Posten als Verwaltungsratspräsident und werde zukünftig sowohl Converto als auch die Gruppe mit meiner Erfahrung und Expertise unterstützen. Gemeinsam werden wir den Erfolg datengetriebener Lösungen in Europa ein grosses Stück vorantreiben.» (pd/cbe)