Migros | UKW: «Bestechung auf tiefstem Niveau»

Publiziert am 07.01.2025

Die Migros wird 100 Jahre alt und feiert dies unter anderem mit einer grossen Jubiläumskampagne. «Ich finde den TV-Spot grossartig», so persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck. Am Montag eröffnete die Migros-Kommunikationsabteilung das Jubiläumsjahr mit Redaktionsbesuchen. Sympathisch fand diese Aktion Verleger Matthias Ackeret und meint mit einem Augenzwinkern: «Es gab Kaffee – also Bestechung auf tiefstem Niveau.» Ausserdem ein Thema: Die UKW-Abschaltung der SRG-Sender am 31. Dezember.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)