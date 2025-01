UKW: Auf die Silvesterböller folgte die finale Stille

Publiziert am 01.01.2025

Schluss mit UKW-Radio-Empfang an Silvester-Mitternacht: Um 23.59 Uhr hat die SRG am Dienstagabend das sogenannte Play-out abgeschaltet, also das Signal, das zentral von Zürich aus zu den Sendestandorten gesendet wird. Kurz darauf herrschte Funkstille. Auf Radio SRF 1 klangen die letzten Sekunden über UKW und der Moment der Abschaltung so:

Für die Abschaltung kappte die SRG die Verbindung zu rund 850 Ultrakurzwellen-Sendeanlagen in der ganzen Schweiz. In der Deutschschweiz waren davon die Sender SRF1, SRF2 Kultur und SRF3 betroffen. Diese sind weiterhin über DAB+, Internet oder Kabelanschluss zu empfangen. Für die Verbreitung von DAB+ braucht die SRG nur noch etwa 260 Antennen.

Weiterhin über UKW zu empfangen sind die Programme der Privatsender. Diese werden sich bis Ende 2026 auch von der analogen Verbreitungstechnologie verabschieden.

Gemäss dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hörten Ende 2024 noch rund 10 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz Radio ausschliesslich über UKW. Die Nutzung von DAB+ und Internet-Radio sei derweil seit 2015 kontinuierlich angestiegen: bei DAB+ von 23 auf 41 Prozent im Jahr 2023 und beim Internet-Radio von 26 auf 39 Prozent. UKW-Radio wurde im Jahr 2023 mit 33 Prozent noch am häufigsten im Auto gehört, aber auch dort überwog dem Bakom zufolge die digitale Nutzung. (sda/nil)