Publiziert am 29.06.2026

Damit wächst die seit Anfang Jahr laufende nationale Content-Partnerschaft zwischen Livesystems und Ringier Medien Schweiz um einen weiteren Titel. Nach Blick, Beobachter, Schweizer Illustrierte und L'illustré ist Bilanz gemäss einer Medienmitteilung der fünfte Ringier-Titel auf dem Netzwerk mit über 13'000 Bildschirmen (persoenlich.com berichtete).

Das Magazin, das sich selbst als führenden Schweizer Wirtschaftstitel bezeichnet, erscheint einmal monatlich gedruckt und seit dem Relaunch von bilanz.ch auch laufend online. «Die Kooperation mit Livesystems macht unsere exklusiven Recherchen, Hintergründe und Storys mitten im Alltag und für ein noch breiteres Publikum erlebbar», lässt sich Bilanz-Chefredaktor Dirk Schütz in der Mitteilung zitieren.

Begleitet wird der Start nach Angaben von Ringier von einer Imagekampagne mit mehreren Video-Clips. Weitere Titel aus dem Portfolio sollen folgen. (pd/nil)