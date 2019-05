Der Diätmarkt ist hart umkämpft, der Kampf gegen die Kilos allgegenwärtig. Ständige Präsenz ist wichtig – nicht irgendwo, sondern dort, wo die Zielgruppe ist: online. Die Wander AG hat sich mit der Digital-Marketing-Agentur 55 weeks «einen erfahrenen Partner in der digitalen Welt aus der Region Bern» an ihre Seite geholt, um die Modifast-Diät-Produkte online optimal zu präsentieren.

«55 weeks erarbeitete in kürzester Zeit eine kreative Leitidee mit zielgruppenspezifischen Botschaften, die in den digitalen Touchpoints an die relevante Target audience ausgespielt wird», wird Corinne Marti, Digital Marketing Manager bei Wander, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne erreiche die Zielgruppe mit einer ehrlichen und authentischen Ansprache, die zur Diät animiere. Die Botschaft: «Jede Frau hat ihr eigenes Ziel – erreiche deins mit Modifast: modifast-challenge.ch».

«Die neue Leitidee setzt den Fokus auf die langjährige Expertise von Modifast und begleitet die Konsumenten durch ihr Diät-Programm», so Ramona Moret, Brand Manager bei Wander. Die Idee wird abgerundet durch eine Landingpage mit integriertem Quiz zum Diättyp. Nach der Registrierung erhalten die Kunden eine zehnwöchige Begleitung. Mit der Challenge-Kampagne würden Modifast und 55 weeks gekonnt den Wandel weg von TV-Spots schaffen, heisst es weiter.

Verantwortlich bei Wander AG: Georg Kundert (Marketing Manager Health & Functional Nutrition), Ramona Moret (Brand Manager), Corinne Marti (Digital Manager), Shadya Fasel (Junior Digital Manager); verantwortlich bei 55 weeks: Alina Vosdellen (Projektmanagement & Digital Marketing), Lisa Urech (Konzeption & Digital Marketing), Marc Zuberbühler (Konzeption, Art Direction & UX-Design), Jannik Fivian (Konzeption & UX-Design); verantwortlich bei Inflagranti: Pascal Sollberger, Tim Glatthard (Produktion). (pd/cbe)