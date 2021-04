Riverside Productions: Bligg wirbt für Gebäudetechniker

Der Gebäudetechnikverband Suissetec initiiert sein neues Markenbotschafter-Programm. Zu dessen Auftakt inszeniert Riverside Productions den erfolgreichen Schweizer Musiker Bligg. Bliggs persönliche Story zu seinem beruflichen Werdegang wurde von Riverside in einem ersten Clip erfasst und umgesetzt. Die Fortsetzung folgt innerhalb einer eigenen WebTV-Serie. Auch in der begleitenden Kommunikation unterstützt das Beratungs- und Produktionsunternehmen das Suissetec-Team, wie Riverside in einer Mitteilung schreibt.

Bligg ist gelernter Sanitärinstallateur und damit «der perfekte Botschafter für die Branche der Gebäudetechniker». Im ersten Videoclip erzählt er, wie er zu seiner Berufswahl kam und weshalb er sie heute noch zu einer seiner besten Entscheidungen zählt.

Die Produktion fokussiert auf Bligg, seine Story und die Verbindung zur Branche. «Die unverkennbare Stimme von Bligg aus dem Off und sein ehrlicher Einblick in seinen Werdegang schaffen eine authentische wie glaubwürdige Verbindung aus seiner Lehrzeit zu seiner aktuellen Tätigkeit», heisst es in der Mitteilung. Auf diese Weise sei eine überzeugende Botschafter-Story gelungen, wie sie selten möglich sei.

Damit hat die Geschichte laut Mitteilung grosses Potenzial, Nachwuchskräfte sowie deren Eltern zu motivieren, sich für diese zukunftsfähige Branche zu interessieren. Auch der Berufsstolz der bestehenden Fachleute soll mit Bligg sowie den folgenden Botschaftern und ihren Erfolgsstorys gestärkt werden.

Der Hauptclip sowie verschiedene Teaser-Clips werden in den Social-Media- sowie auf Partner-Kanälen ausgespielt. Zusätzlich werden mit einem erweiterten Storytelling das Thema Berufs-Stolz und Sinnhaftigkeit der Berufe im Zusammenhang mit Bliggs Erfahrungen weiter thematisiert.

Schon nach kurzer Zeit konnten laut eigenen Angaben «herausragende Werte in den sozialen Medien und aussergewöhnlich viele Zustimmungen in den Kommentaren» verzeichnet werden. Die Story von Bligg gehe weiter: In den kommenden Folgen erkläre er, weshalb die Berufe der Gebäudetechniker so wichtig seien – heute und in Zukunft.

Verantwortlich bei Suissetec: Christian Brogli (Leiter Marketing und Kommunikation), Helena Montag (Projektleiterin Kommunikation); verantwortlich bei Riverside Productions: Tanja Hollenstein (Gesamtverantwortung), Hans Peter Riegel (Creative Director, Regie), Andi Fruet und Trenary Guerrero (Kamera und Schnitt), Marie-Joëlle Eschmann und Lisa Preuss (Social Media). (pd/cbe)