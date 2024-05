Migros: Mira Song folgt auf Hedy Graber

Publiziert am 03.05.2024

Seit Januar 2023 verantwortet Mira Song (Jahrgang 1973) als Leiterin Kultur der Direktion Gesellschaft & Kultur das kulturelle Engagement der Migros-Gruppe. Nun übernimmt sie per 1. September 2024 auf nationaler Ebene die Verantwortung für das gesellschaftliche und kulturelle Engagement der Migros-Gruppe, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Song folgt auf Hedy Graber, die sich entschieden hat, im Herbst regulär in Pension zu gehen (persoenlich.com berichtete).

«Es ist ein grosses Privileg für mich, die Leitung der Direktion Gesellschaft & Kultur zu übernehmen und mich damit für das einzigartige gesellschaftliche Engagement der Migros einzusetzen», wird Song zitiert. «Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen zeitgemässe gesellschaftliche und kulturelle Initiativen zu fördern und zu entwickeln. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern werden wir weiterhin wirkungsvolle Projekte vorantreiben, um insbesondere auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Vor ihrer Tätigkeit beim Migros-Genossenschafts-Bund war Mira Song in verschiedenen leitenden Positionen bei der Credit Suisse tätig. Zuletzt war sie als Head International Sponsorship für globale Sponsoring-Partnerschaften verantwortlich, wie die National Gallery London und die Roger Federer Foundation.

Die Leitung Kultur wird nach dem Amtsantritt von Mira Song nachbesetzt. (pd/cbe)