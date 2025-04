Mjm.cc: Blühende Ideen für das 25. Jubiläum

Publiziert am 24.04.2025

Best of Swiss Web (Bosw) feierte Anfang April sein 25-jähriges Bestehen – mit einer Award Night, die die besten digitalen Projekte des Landes ehrte (persoenlich.com berichtete). Verantwortlich für Konzeption, Social Media, Design und Marketing des Jubiläumsanlasses ist die Kreativagentur Mjm.cc, die Best of Swiss Web seit 2007 begleitet.

Mjm.cc gestaltete den von Marco Fritsche moderierten Jubiläumsanlass, wie es in einer Mitteilung heisst. Herzstück war das Motion Design, das mit digitalen Blumen auf das Jubiläum von Bosw anspielte. Es sorgte für einen Wiedererkennungseffekt, da das Sujet bereits im Vorfeld auf Social Media und in Inseraten benutzt worden war.

Anstelle der traditionellen Juryvideos gab es zur Feier der 25. Ausgabe von Best of Swiss Web eine Zeitreise mit Autor und Satiriker Patrick «Karpi» Karpiczenko alias Konrad Wanker. Dieser meldete sich mehrmals per Videocall aus der Vergangenheit zu Wort und erinnerte an einige Highlights vergangener Award Nights. (pd/awe)