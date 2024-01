Für die Bewerbung der Highlights aus dem Angebot von Eigenproduktionen und exklusiv in der Schweiz erhältlichen Hits von Partnerstudios, strahlt Sky laufend grosse und kleinere Kampagnen aus. Um diese Marketingmassnahmen einheitlicher zu gestalten und die Marke von Sky zu stärken, hat die Zürcher Kreativagentur Neu die Brand Identity für den Schweizer Markt weiterentwickelt. Das schreibt sie in einer Medienmitteilung. Die markenstrategischen Grundlagen, die visuellen Elemente und die Tone of Voice würden für Kampagnen, Trailer und weitere Massnahmen auf paid und owned Media eingesetzt, heisst es.

Bei der Entwicklung habe die Konsistenz mit der internationalen Sky Brand Identity ebenso im Vordergrund gestanden, wie die lokalen Bedürfnisse für den Aufbau einer starken Marke, die für erstklassiges Entertainment und neue Massstäbe im Streaming-Markt stehen soll, schreibt Neu weiter.

Sky bietet mit Sky Show Serien und Filme. Sky Sport zeigt Live-Sport, von Fussball über Formel 1, Tennis oder Golf bis zum Zugang zu exklusiven Übertragungen zahlreicher weiterer Sportarten.

Verantwortlich bei Sky Switzerland: Mehdi Megdiche (Chief Commercial Officer), Marsali Auberson (Director Fiction), Nicolas Jelsch (Director Sports); verantwortlich bei Neu Creative Agency: Sandy Pfuhl, Adam Schwarz, Jacqueline Villiger, Pian Gumpp, Finn van Grondel, Nico Ammann, Simon Rehsche. (pd/nil)