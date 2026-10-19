Heineken: Brauerei bringt null Promille auf den Court

Publiziert am 19.10.2026

Heineken Switzerland bringt sein Branding auf ausgewählte Anlagen von Padelta. Auf den «Heineken 0.0 Courts» erscheint es auf den Glaswänden, an der Netzkante und beim Platzeingang. Beworben wird damit die alkoholfreie Variante der Marke. Zudem wird Heineken Namensgeber einer Turnierserie mit vier Turnieren pro Jahr. Zu Laufzeit und finanziellem Umfang der Partnerschaft machen die Unternehmen keine Angaben.

Bereits am Samstag, 24. Oktober, tritt Heineken als Bierpartner der One Point Challenge Tour auf. Deren nationaler Final findet in der Padelta-Anlage in Biberist SO statt. Padelta ist offizieller Partner der Schweizer Ausgabe. Lanciert hat das Format PadelCity Entertainment, eine Tochter des deutschen Anlagenbetreibers PadelCity. Jedes Spiel wird über einen einzigen Punkt entschieden.

Anfang 2027 wollen die Partner im Padelta Milandia in Greifensee 50 Stunden ohne Unterbruch spielen und so einen Weltrekord für das längste Padelmatch aufstellen. Guinness World Records führt derzeit eine Bestmarke von 40 Stunden, aufgestellt im November 2025 in Blackpool. «Mit dem Weltrekordversuch haben wir uns einiges vorgenommen. Ob das gelingt, wird sich zeigen», lässt sich Robin Fischer, Brand Manager bei Heineken Switzerland, in der Mitteilung zitieren.

Padelta wurde 2021 gegründet und eröffnete im selben Jahr in Rothenburg LU die erste Anlage. Bis Ende 2026 will das Unternehmen schweizweit 17 Standorte betreiben. Seit 2023 ist NHL-Spieler Nino Niederreiter beteiligt. (pd/nil)