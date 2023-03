Kaiser Promotion: Bücheler Werbegeschenke wird übernommen

Seit dem 1. Januar 2023 gehört die Firma Bücheler Werbegeschenke zu Kaiser Promotion und wird am neuen Standort in Affoltern am Albis als Zweigniederlassung betrieben, heisst es in einer Mitteilung. Neben den ehemaligen Geschäftsführern Erich und Tom Oester wird auch eine Mitarbeiterin übernommen.

Obwohl Kaiser Promotion bereits zuvor in der ganzen Schweiz und im nahen Ausland tätig gewesen sei, stärke die Filiale im Kanton Zürich die Präsenz in der Zentralschweiz und sorge damit für eine breitere Wahrnehmung, heisst es weiter. Zudem profitiert Kaiser von der über 50-jährigen Erfahrung von Bücheler. (pd/wid)