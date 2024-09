Robeco: Carolin Hefele wird Head of Sales & Marketing

Publiziert am 23.09.2024

Carolin Hefele ist seit November 2021 beim Asset Manager als Senior Sales Managerin tätig. Zuvor hat sie in der gleichen Funktion bei Janus Henderson Invertors gearbeitet. Erfahrung hat sie auch als Business Development Manager bei Standard Life Aberdeen in Zürich und Institutional European Equity Sales bei der MainFirst Bank AG gesammelt. Sie begann ihre Karriere als Process & Project Manager bei E. Breuninger in Stuttgart.

Christophe Sohn verstärkt als Senior Sales Manager das Sales-Team in der Genfer Niederlassung, teilt Robeco am Montag mit. Sein beruflicher Werdegang begann im Bankensektor bei Crédit Agricole und BNP Paribas, wo er sich auf den Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienderivaten spezialisierte, bevor er sich dem den Fondsvertrieb zuwandte. In den letzten zehn Jahren war Sohn für GAM Investments tätig, wo er die Investor Relations in der Westschweiz betreute.

Claudio Carcò ist als Senior Sales Manager für die Schweiz und Liechtenstein zum Wholesales-Team von Robeco in der Zürcher Niederlassung gestossen. Er bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung im Sales und Relationship Management mit. Carcò begann seine Karriere bei der UBS und hatte danach verschiedene Positionen im Fondsvertrieb bei Vermögensverwaltern wie State Street Global Advisors Ltd, Swisscanto Asset Management Ltd und T. Rowe Price inne. Zuletzt war er im dynamischen Krypto- und Blockchainbereich bei Crypto Finance (Asset Management) AG tätig. (pd/spo)