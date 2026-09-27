IAA: Carsten Kollmus in den Vorstand gewählt

Publiziert am 27.09.2026

Die Mitglieder des Swiss Chapters der International Advertising Association (IAA) haben Carsten Kollmus am Freitag gewählt. Er ist Director Tech & Product bei Goldbach Media. Die Generalversammlung ging dem jährlichen Treffen des Verbands mit Werbeauftraggebern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Agenturen und Medien voraus.

Mit der Wahl bleibt Goldbach im Vorstand vertreten. Das bisherige Vorstandsmitglied Guido Trevisan ist beruflich vom Vermarkter zu APG gewechselt und übernimmt neu den APG-Sitz. Diesen Platz hatte bisher Markus Ehrle (APG) inne. Er ist zusammen mit Andreas Widmer (Westhive) nach über 14 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Beide bleiben laut Mitteilung Verbandsmitglieder.

Matthias Kiess, Präsident des Swiss Chapters und CEO von TBWA, begrüsst die Wahl. Er verweist auf Kollmus' Branchenerfahrung im In- und Ausland sowie auf seine Perspektive auf technologische Entwicklungen. «Ich freue mich, dass wir mit Carsten Kollmus weiterhin auf die Expertise unseres Partners Goldbach zählen dürfen», lässt sich Geschäftsführerin Chantal Landis in der Mitteilung zitieren. Kollmus selbst will nach eigenen Angaben den Dialog zwischen den Akteuren der Branche fördern.

Im Anschluss an die Generalversammlung im Hotel Zürichberg trat der schwedische Autor und Keynote-Speaker Fredrik Härén vor ausgebuchtem Saal auf. Er gilt als Experte für Kreativität und Innovation in Unternehmen und berichtete von Reisen durch verschiedene Länder, auf denen er untersucht hat, wie Menschen Kreativität verstehen und einsetzen. Seine These: Kreativität sei nicht an Märkte, Branchen oder kulturelle Kontexte gebunden. Organisationen sollten deshalb ihre eigene kreative DNA entdecken und weiterentwickeln.

Die IAA mit Sitz in New York zählt nach eigenen Angaben weltweit über 4400 Mitglieder in leitenden Positionen aus Wirtschaft, Medien und Kommunikation. (pd/cbe)