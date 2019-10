Mediaschneider-Gruppe: CEO Philipp Semmler verlässt Hoy

Philipp Semmler wird die Mediaschneider-Gruppe per 31. Dezember 2019 verlassen. Bei der Mediaschneider AG war er als Chief Digital Officer und CEO der Hoy AG tätig. Moritz Schneider, derzeit CTO, wird die Hoy AG ab 1. Januar 2020 als CEO leiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nach einer intensiven, unglaublich interessanten und lehrreichen Zeit bei Mediaschneider und Hoy ist für mich der Moment gekommen, mich neu zu orientieren. Ich schaue mit Stolz und Dankbarkeit auf meine Arbeit bei dieser grossartigen Agentur zurück», so Philipp Semmler.

Semmler habe die Digitalisierung bei Mediaschneider über die letzten zehn Jahre massgeblich verantwortet. Er hat die digitale Beratungs-Unit aufgebaut und sich mit grossem Engagement für den Erfolg der Kunden eingesetzt, heisst es in der Mitteilung. 2016 wurde Semmler als Chief Digital Officer in die Geschäftsleitung berufen. Gleichzeitig hat er die Gründung der Hoy AG als CEO begleitet und konnte die Mediaschneider-Tochter «sehr erfolgreich am Markt etablieren». Nun habe er entschieden, in einer ersten Phase eine Auszeit zu nehmen, um sich privaten Projekten zu widmen. Danach will er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, schreibt die Agentur.

«Philipp hat über viele Jahre in leitender Stellung unsere Mediaagentur hervorragend im digitalen Markt etabliert. Er hat sich für die digitale Weiterentwicklung persönlich engagiert. Wir sind ihm dafür äusserst dankbar», wird Manfred Strobl, CEO der Mediaschneider, zitiert. (pd/cbe)