MCH Group: Christoph Kamber verlässt das Unternehmen

Nach rund 20 Jahren bei der MCH Group hat sich Christoph Kamber entschieden, das Unternehmen per Ende 2019 zu verlassen. Am 1. Januar 2020 wird er zusammen mit einem Partner eine neue Agentur für Live-Kommunikation und Events in Rapperswil-Jona eröffnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der gebürtige Basler war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Funktionen innerhalb der MCH Group tätig, seit 2009 als Director Consumer Shows und Standortleiter der Messe Zürich. Zusätzlich hatte er die letzten zwei Jahre als Exhibition Director der Giardina auch die Gesamtverantwortung über die Gartenveranstaltung. «Nach einer langen und sehr spannenden Zeit bei der MCH Group, ist für mich jetzt der ideale Zeitpunkt, um noch einmal etwas Neues anzupacken und eine neue Herausforderung anzunehmen», wird Kamber zitiert.

An einer Nachfolgelösung für die Standortleitung der Messe Zürich und die Leitung der Giardina wird aktuell gearbeitet, wie es weiter heisst.

2018 stellte die Veranstalterin Messe Schweiz den Traditionsanlass Züspa in Zürich ein. «In der Summe haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Erträge stagnierten oder sich rückläufig entwickelten, währenddem die Aufwendungen an das Format gestiegen sind», sagte Kamber in einem persoenlich.com-Interview. (pd/cbe)