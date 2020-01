Swisscom: Christoph Timm wird Marketingkommunikations-Chef

Die Swisscom besetzt nach dem Weggang von Achill Prakash die Stelle des Head of Marketing and Communications neu. Per 1. Mai 2020 wird Christoph Timm die Rolle übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagvormittag. Timm ist ein ausgewiesener Marketing-Profi, der zudem seit Jahren in der Telco-Branche arbeitet – zuletzt als Director Brand Strategy & Marketing Communication bei Sunrise.

«Mit Christoph Timm konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann mit grosser strategischer und operativer Marketingerfahrung für Swisscom gewinnen, der zudem über viel Erfahrung in der ICT-Branche verfügt. Ich freue mich sehr auf Christophs Start am 1. Mai», so Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden bei Swisscom.

Bis zum Stellenantritt von Christoph Timm am 1. Mai wird die Abteilung Marketing and Communications weiterhin interimistisch von Davide Pincin geführt. (pd/wid)