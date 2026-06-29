Schweiz Tourismus: Claudio Zemp wechselt nach Frankfurt

Publiziert am 29.06.2026

Von Frankfurt aus verantwortet Claudio Zemp künftig die Vermarktung der Schweiz in Deutschland. Er folgt auf Jörg Peter Krebs, der im Mai an den Hauptsitz in Zürich zurückgekehrt ist und dort die neu geschaffene Stelle als Head of Transformation übernommen hat.

In Deutschland führt Zemp ein Team von 15 Personen an den beiden Standorten Frankfurt und Berlin. Deutschland ist traditionell der volumenstärkste Auslandsmarkt für den Schweizer Tourismus und geniesst laut Mitteilung entsprechend hohe strategische Priorität. «Deutschland ist ein dynamischer Markt mit grossem Potenzial für die Schweiz», lässt sich Zemp in der Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit den Partnern wolle er die Marktstrategie weiterentwickeln und neue Zielgruppen ansprechen.

Zemp ist seit über 15 Jahren für Schweiz Tourismus tätig. Zuletzt verantwortete er während sieben Jahren als Marktgruppenleiter Americas von New York aus die Aktivitäten auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent. Davor war er vier Jahre als Market Manager India in Mumbai im Einsatz; eingestiegen war er als Manager UK & Ireland für das Switzerland Convention & Incentive Bureau in London. Zuvor sammelte der gebürtige Glarner laut Mitteilung während 18 Jahren bei Reiseunternehmen in der Schweiz, in den USA, in Neuseeland und in England Erfahrung in der Touristik. (pd/nil)