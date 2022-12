TX Group: Clear Channel Schweiz wird übernommen

Die TX-Group-Tochter Goldbach ist über ihre Mehrheitsbeteiligung (52,3 Prozent) an Neo Advertising bereits heute im Geschäft mit Plakaten und digitaler Aussenwerbung tätig. Durch die Übernahme von Clear Channel Schweiz werde das Geschäft nun in Bezug auf Umsatz und Ergebnis zu einem substanziellen Standbein ausgebaut, teilte die TX Group am Donnerstag mit.

Der kombinierte Umsatz der beiden Gesellschaften Neo Advertising und Clear Channel Schweiz betrage über 100 Millionen Franken. Zum Vergleich: Der Schweizer Marktleader APG erzielte 2021 einen Umsatz von rund 266 Millionen.

«Die Übernahme von Clear Channel Schweiz ist eine gute Ergänzung des strategisch wichtigen Aussenwerbegeschäfts. Wir sehen in dem Segment weiteres, profitables Wachstumspotenzial», gab sich TX-Group-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino erfreut.

Michi Frank, CEO Goldbach Group, ergänzt: «Mit der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising wird sich unser Angebot im Bereich Out of Home signifikant erhöhen. Unser Angebot wird für die Werbekunden dadurch noch attraktiver und vor allem werden wir eine gesamtschweizerische Abdeckung an Aussenwerbeflächen anbieten können.»

Wie TX Group weiter schreibt, ist mit den Minderheitsaktionären von Neo Advertising der spätere Auskauf ihrer Anteile vereinbart. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission. (sda/awp/cbe)