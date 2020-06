Zimmermann Communications: Clear Channel spannt mit Coop-Pronto zusammen

Clear Channel lanciert schweizweit ein neues digitales Out-of-Home-Netz an 180 Coop-Pronto-Shops mit Tankstellen. Für die Bewerbung dieses neuen Netzes habe die Agentur ein Mailing konzipiert, in welchem anhand des Fotos eines effektiven Coop Pronto Shops am Ort der Plakatstelle eine Videokarte integriert ist, heisst es in der Mitteilung dazu.

Beim Öffnen der Karte spielt die Videokarte zuerst auf der digitalen Plakatstelle Werbung ab und zeigt so quasi 1:1, wie die Werbung des Kunden im realen Umfeld wirkt. Anschliessend, ebenfalls auf der digitalen Plakatstelle, erläutert Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, die Vorteile des neuen Netzes und lädt zur Kontaktaufnahme und Buchung.











Zusätzlich hat die Agentur für Emmentaler Switzerland eine Kampagne entwickelt, welche parallel zum Ausbau des neuen, digitalen Out-of-Home Netzes läuft und einen programmatischen Ansatz verfolgt. Vier 10-Sekunden Spots werden den Tankstellen- und Shopbesuchern je nach Tageszeit ausgespielt und präsentieren den Emmentaler AOP als idealen Znüni, Zmittag, Zvieri, Apéro oder Znacht. Die einzelnen Spots seien in klar definierten Zeitslots on-air und würden so höchste Relevanz zur Zielgruppe erreichen.

Diese programmatische Kampagne bespielt die digitalen Screens direkt ab Montage bis zum Ausbau des Netzes auf schweizweit 180 Stellen am 13. Juli 2020.

Verantwortlich für die Kampagne: Clear Channel, Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, Emmentaler Switzerland; Luana Monopoli, Marketing & Communication Officer; verantwortlich bei Zimmermann Communications; Kreation: Christoff Strukamp, Ramon Alder, Marietta Mügge; Beratung: Florian Bieniek, Dominik Mätzener; Gesamtverantwortung: Rolf Zimmermann; Videokarte: Audiologo (pd/wid)