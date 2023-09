Für die erste Phase der diesjährigen Herbstkampagne geht Ticino Turismo eine Kooperation mit dem Schweizer Familienunternehmen Walder ein. Auf Basis des bekannten Colori-del-Ticino-Konzepts präsentieren die beiden Marken die Trendfarben für den Herbst 2023.

Die drei Herbstfarben Ticino Chestnut Brown, Gandria Olive Green und Mogno Marble White bilden die Grundlage der Zusammenarbeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Für jede der drei Farben hat Walder ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an farblich passenden Schuhen und Accessoires ausgelesen.

In einer Vielzahl von Massnahmen können Konsumentinnen und Konsumenten die Trendfarben entdecken, sich von einzigartigen Momenten inspirieren lassen, die Sie im Tessin erleben können und im Walder Sortiment zu den drei Trendfarben ihre Favoriten auslesen.

In den Walder Stores wird auf den Präsentationstischen, in den Schaufenstern und auf digitalen Screens auf die Kooperation aufmerksam gemacht. Zusätzlich kommen die Kund:innen in den Walder Lounges in den Genuss von Gazosa Fizzy.

Ein mehrtägiges Storytelling-Format auf Instagram, dass die Trendfarben, ihre Geschichte und ihre Ableitung für die neuste Walder Kollektion, detailliert und erzählt, gehören ebenso zur Digitalstrategie, wie ein Quiz sowie Spezial-eNewsletters an ausgewählte Zielgruppen. Sie alle führen auf eine Kampagnenlandingpage, welche das Zentrum der Kampagne bildet. Auf der Landingpage lädt Walder zum Entdecken der farblich passenden Modelle ein, während dem das Tessin zu den drei Herbstfarben inspirierende Freizeitangebote präsentiert.

Die Kooperation findet in allen 26 Walder Filialen der Deutschschweiz statt.

Verantwortlich für die Kampagne: Ticino Turismo: Manuela Nicoletti, Director of Marketing; Schuhhaus Walder: Sabrina Meier, Marketingleiterin; Stella Kizildag, Marketing Manager; Eliane Fehlmann, Marketing Specialist; Zimmermann Communications: Creative Direction: Christoff Strukamp, Digital Art Direction: Sonja Zimmerli, Text: Christoff Strukamp, Sonja Zimmerli, Projektleitung: Sonja Zimmerli und Rolf Zimmermann, Gesamtverantwortung, Strategie und Media: Rolf Zimmermann. (pd/wid)