Mit einem Casefilm und zahlreichen Onlineumsetzungen läuteten Ticino Turismo und Zimmermann Communications im Frühjahr die Kampagne «Colori del Ticino» ein (persoenlich.com berichtete).

In der zweiten Phase der Kampagne will die Agentur die Idee nun mit einer frischen Umsetzung auch aufs Plakat bringen, heisst es in einer Mitteilung. Jede der fünf neuen Farben wurde von den Kreativen mit einer eigenen Plakatumsetzung bedacht. Dabei thront der weltweit bekannte Pantone-Chip auf fünf impactstarken und farbenfrohen Bildern des Tessins, welche der jeweiligen Farbe zu Grunde liegen. Bei den F12- und F24-Umsetzungen gönnt die Agentur dem Betrachter sogar drei bzw zwei Einzelsujets nebeneinander und bricht damit bewusst mit der klassischen Plakatumsetzung.

Neben der Plakatkampagne sowie den Aktivitäten in den sozialen Medien läuft die Kampagne weiterhin als gezielte Digital-Kampagne auf ausgewählten Plattformen. Regelmässig aktualisierte Inhalte auf der Landingpage sowie ein spielerischer Umgang mit den fünf Farben lässt die Colori del Ticino immer wieder überraschend entdecken. So zum Beispiel durch Teilnahme am «Colori del Ticino»-Wettbewerb, bei dem interessante Preise winken und der für Ticino Turismo bisher über 1000 Leads generiert hat.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Ramon Alder (Art Direction), Sonja Zimmerli (Digital Art Direction), Christoff Strukamp (Text), Rolf Zimmermann (Gesamtverantwortung, Strategie und Media). (pd/wid)