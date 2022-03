Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz haben die Tourismusregion Tessin und das Pantone Color Institute die fünf Farben des Tessins ermittelt. Die «Colori del Ticino» solle zeigen wie farbenfroh, divers und spannend die Regionen des Kantons sind.

Tagtäglich teilen Tausende von Besuchern und Einheimische Bilder des Tessins auf Social Media. Die Menschen zeigen, wie sie die Region erleben, sie sehen und entdecken. Ticino Turismo und Pantone haben via Hashtags und Standortmarkierungen die beliebtesten Fotos einzelner Regionen eingesammelt und auf ihre Farbpalette hin untersucht, wie es in einer Mitteilung heisst. Schaut man nämlich genau hin, entdecken sich Muster und dominierende Farbtöne: Die «Colori del Ticino». Fünf Farben des Frühlings und Sommers, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen und die zeigen, wie die Menschen das Tessin sehen.

Die Idee für diese Zusammenarbeit und der Mechanismus zur Definition der ersten fünf Farben wie auch die dazugehörende Kampagne stammen aus der Feder von Zimmermann Communications, wie die Agentur schreibt. Die «Colori del Ticino» werden in einer mehrstufigen Kampagne ausgerollt. In einer ersten Phase werden über die sozialen Kanäle von Ticino Turismo die Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Farben sensibilisiert und aufgefordert, ihre Fotos von spezifischen Locations an Ticino Turismo zu schicken oder mit den entsprechenden Hashtags zu markieren.

Die Woche nach dem Aufruf über die sozialen Medien werden die «Colori del Ticino» offiziell lanciert. Basis der Lancierung ist ein Film, in welchem die Multicolor Architektin Eleonora Castagnetta die Idee hinter der Kooperation zwischen Ticino Turismo und dem Pantone Color Institute erläutert und zeigt, wie die fünf Farben definiert wurden.





Auf der Landingpage ticino.ch/colori werden die Farben präsentiert und es wird aus touristischer Sicht thematisch und angebotsspezifisch auf die einzelnen Farben eingegangen. Zudem können die Nutzerinnen und Nutzer an einem Wettbewerb teilnehmen und herausfinden, welche Farbe am besten zu ihnen passt.

Um in der Lancierungsphase Traffic auf die Landingpage zu bringen und die Aufmerksamkeit auf den Basisfilm zu lenken, wird mittels einer gezielten Digital-Kampagne auf das Farbenthema aufmerksam gemacht und aufgefordert, die «Colori del Ticino» zu entdecken.

In der anschliessenden Phase folgt eine Digital-/Socialkampagne mit fünf Sujets, welche jede der fünf Farben kurz thematisieren und einladen, nun die Angebote auf der Landingpage zu entdecken.

Diverse weitere Massnahmen in den sozialen Medien von Ticino Turismo, Email-Marketing, Pressearbeit sowie die Verlängerung durch die sozialen Kanäle von Pantone International und Eleonora Castagnetta komplettieren diese breit gefächerte Kampagne, welche längerfristig angelegt ist und in der Deutsch- und Westschweiz läuft.

Verantwortlich für die Kampagne: Ticino Turismo Manuela Nicoletti, Director of Marketing zimmermann communications Creative Direction: Christoff Strukamp Art Direction: Ramon Alder Digital Art Direction: Sonja Zimmerli Text: Christoff Strukamp Gesamtverantwortung, Strategie und Media: Rolf Zimmermann Filmproduktion Tuna Productions Director: Justin Stokes Shooting Director Timo Stump DP: Stephan Fallucchi (pd/wid)