Jim & Jim hat zusammen mit der Hochschule Luzern, Abteilung Wirtschaft, «einen im Schweizer Hochschulmarketing bislang einzigartigen Content-Ansatz entwickelt und umgesetzt», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Zentrum stehe mit dem Ausbildungsblog eine zielgruppenspezifische Content-Plattform sowie die Kampagne «Das Wirtschaftsstudium mit Persönlichkeit».

Für diese Kampagne sei der bestehende Testimonial-Ansatz der HSLU Wirtschaft neu interpretiert worden. In der ersten Phase seien drei Alumni sowie eine Bachelorstudentin als Testimonial eingesetzt worden. Die vier Erfolgsgeschichten bilden den Kern und werden auf den Werbemitteln mit plakativen Satzanfängen angeteast. Landingpage ist der neu lancierte Ausbildungsblog. Jim & Jim habe hierfür ein Content-Konzept umgesetzt, durch welches in Co-Creation mit der Hochschule kontinuierlich Content konzipiert und produziert wird. So gebe es verschiedene Themen-Kategorien, wie beispielsweise «Student Life», «Facts & Figures» & «Start your Career», zu welchen abwechslungsreiche Beiträge verfasst wurden. Der Blog umfasst etwa Textbeiträge, Videos und Listicles. Die Content-Pieces werden zum Teil in Zusammenarbeit mit aktuellen Studierenden erstellt, um den Usern einen möglichst authentischen Einblick in die Lebenswelt der HSLU-Studierenden zu gewähren. Über die Blogbeiträge gelangen die User zudem an die relevanten Stellen auf die Website der Hochschule Luzern – Wirtschaft, um sich dort vertieft zu informieren und für eine Info-Veranstaltung oder direkt für das Studium anzumelden.

Unterstützt wird der Kampagnen-Auftritt von dem HSLU Wirtschaft Instagram-Profil, welches ebenfalls von Jim & Jim konzipiert und lanciert wurde.

Der zielgruppenspezifische Media Mix besteht aus Social (Facebook, Instagram und Snapchat), Mobile und Location-Based Ads, OOH sowie Audio-Ads auf Spotify.

Verantwortlich bei Jim & Jim: Fabio Emch (Gesamtleitung), Annina Schamberger (Projektleitung), Nadine Sperb, Annina Schamberger und Fabio Emch (Idee und Konzeption), Virginia Waldburger (Art Direction), Federico Zanini und Bianca Meyer (Content Creation), Nadine Sperb (Media & Digital Campaigning), Amanda Nikolic (Fotografie), Kathrin Tollas (Hair & Makeup Shooting), Jaywalker Digital (Design & Programmierung Landing Page), Jana Marti (Projektmitarbeit); verantwortlich bei der Hochschule Luzern – Wirtschaft: Sandra Guetg (Leitung Marketing & Kommunikation), Monika Arnold (Projektleitung Marketing & Kommunikation). (pd/eh)