Publica4: Dario Piccinno wird CEO und Partner

Publiziert am 08.07.2026

Die Publica4 AG verstärkt ihre Führung: Per 1. Juli 2026 übernimmt Dario Piccinno die Rolle als CEO und Partner, heisst es in einer Mitteilung. Piccinno verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer Digitalwerbemarkt, davon zwölf Jahre im Bereich High Impact Advertising.

Publica4 hat sich seit 2012 als Schweizer Anbieter von High-Impact-Werbeformaten positioniert. Im vergangenen Jahr erfolgte die Umwandlung von der GmbH zur AG. Die Berufung eines CEO ist laut Unternehmen der nächste Schritt in der strategischen Weiterentwicklung.

Piccinno gründete mehrere Unternehmen im Schweizer Digitalwerbemarkt, darunter die The Industry AG, die später von YOC übernommen wurde. Er baute das Schweiz-Geschäft von YOC auf und verantwortete zuletzt als Commercial Director Yaleo bei Audienzz den kommerziellen Bereich.

«Vor einigen Jahren waren wir noch Wettbewerber – heute freue ich mich, dass wir Partner sind», wird Oliver Anderegg, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Publica4, zitiert. Publica4 stehe für handwerkliche Qualität und Kundenservice, was Piccinno ausbauen wolle, so der neue CEO. Sein Ziel sei es, die Firma zum führenden Adtech-Unternehmen für High Impact Advertising in der Schweiz zu machen.

Publica4 positioniert sich nach eigenen Angaben nicht als Media- oder Kreativagentur, sondern als spezialisierter Technologie- und Produktionspartner für High Impact Advertising mit eigener Plattform und Anbindung an Schweizer Premium-Publisher. (pd/spo)