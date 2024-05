Migros | SRG: «Das Duttweiler-Image ist am Verblassen»

Publiziert am 21.05.2024

Die neue Migros Supermarkt AG baut wie angekündigt erste Stellen ab. Am Dienstag hat die Leitung die Mitarbeitenden in einem Livestream über den Abbau informiert, wie die Migros gleichentags bekanntgab. Etwa 150 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle, weitere 100 erhalten eine Änderungskündigung. «Vielleicht ist das Gottlieb-Duttweiler-Image mittlerweile auch etwas am Verblassen», so Verleger Matthias Ackeret.

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG bestimmt am Samstag die Nachfolge von Generaldirektor Gilles Marchand. Die ausserordentliche Delegiertenversammlung ist auf den 25. Mai in Bern angesetzt worden. Am gleichen Vormittag trifft sich zuerst auch der Verwaltungsrat. In den Medien werden vor allem SRF-Kulturchefin Susanne Wille und SRG-Geschäftsleitungsmitglied Bakel Walden als aussichtsreichste Bewerbende genannt. Möglich wäre demnach auch eine Co-Leitung mit beiden. Von einer Doppelspitze hält Redaktor Christian Beck wenig: «Ich plädiere dafür: Es braucht eine Person an dieser Stelle.»

