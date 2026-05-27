Publiziert am 27.05.2026

Der Verband Leading Swiss Agencies (LSA) hat am Mittwoch die Jury für die fünfte Ausgabe des LSA Junior Agency Awards bekanntgegeben. Dem Gremium gehören sieben Personen aus Werbung, Marketing und Medien an: Jan Kempter, Werber des Jahres 2026 und Creative Director bei der Wirz Group; Guido Trevisan, CMO von Goldbach; Silvan Metzger, CEO und Inhaber von Maison Metzger; Oliver Schönfeld, Managing Director bei TWmedia; Claudia Ziltener, Vorstandsmitglied der LSA und Mitglied der Geschäftsleitung von Thjnk Zürich; sowie Jürg Brauchli und Philip Honegger, beide in leitenden Funktionen im Bereich Markenkommunikation und Marketing bei der Auftraggeberin Zweifel.

Die Jury bewertet die eingereichten Arbeiten nach den Kriterien Strategie, Kreativität, Ideenrelevanz, Zielgruppenverständnis sowie Präsentation und Umsetzbarkeit.

Die teilnehmenden Teams haben während eines Semesters ein Jubiläumskonzept für Snacketti erarbeitet. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie das 50-jährige Bestehen der Marke generationenübergreifend als Markenerlebnis inszeniert werden kann. Begleitet wurden die Studierenden von Coaches aus LSA-Mitgliedsagenturen. Der LSA Junior Agency Award gilt als erster hochschulübergreifender Wettbewerb für Marketingkommunikation in der Schweiz.