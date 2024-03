gfm Trend-Tagung 2024

Das Marketing-Treffen in Bildern

220 Branchenvertreterinnen und -vertreter haben am Dienstag an der 33. gfm Trend-Tagung in der Aura in Zürich teilgenommen. Thema des Tages war: «Mindshift – Radikaler Wander der Denkmuster». Hier die Impressionen.

Andrea Vetsch interviewt Tyler Brûlé auf der Bühne der gfm Trend-Tagung. (Bild: Gian Kaufmann)