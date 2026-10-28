Swiss Influence Award: Das sind die besten Content Creator

Publiziert am 28.10.2026

Wemmse (DACH), der Podcast Dienstschluss und Marco v. (Food) erreichten beim Smile Swiss Influence Award je 10'000 Punkte. Die Gesamtpunkte setzen sich gemäss Angaben aus Jury- und Community-Punkten zusammen. Wie diese gewichtet werden, wird nicht ausgewiesen. Einen Gesamtsieger weist die Mitteilung nicht aus.

Ragettli gewann die Kategorie Sport mit 9600 Punkten, Zeidler die Kategorie Beauty mit 9000 Punkten. Steve Merson setzte sich im Bereich Entertainment mit 8200 Punkten durch. Knapp fiel die Entscheidung in vier Kategorien aus. In Music, Travel, Fashion und Luxury Lifestyle betrug der Vorsprung auf Platz zwei jeweils 200 Punkte. Stress kam in der Kategorie Music auf 7400 Punkte, Bligg und Arina L. folgten mit je 7200 Punkten. Auch in der Kategorie Travel lagen die Plätze zwei und drei punktgleich. In der Kategorie Newcomer ging der Preis an Simonaemmer. Hier gelten laut Mitteilung separate Bewertungskriterien, Punktzahlen werden keine publiziert.

«Social Media ist längst ein zentraler Bestandteil unserer Kultur – und die Menschen dahinter gestalten Trends, Debatten und Werte von morgen», lässt sich Fabian Plüss in der Mitteilung zitieren. Plüss hat den Award 2018 mitgegründet. Er ist CEO der SIA Swiss Influencer Award AG und präsidiert zugleich die Jury. Hauptsponsor ist die Versicherung Smile. Über den integrierten Smile Newcomer Award erhalten aufstrebende Creators jeweils eine Rolle in einer nationalen TV-Kampagne des Versicherers. Music-Sieger Stress gehört ebenfalls zu den Werbegesichtern von Smile. Durch die Show führten Yannick Ngarambe und Nina Kälble.

Die Siegerinnen und Sieger aller Kategorien: Entertainment: Steve Merson; Cross Media: Sandro & Nadia; Sport: Andri Ragettli; Lifestyle: Jen.and.amali; Business & Finance: Frau Suter; Travel: Marina Fischer; Beauty: Anja Zeidler; Podcast: Dienstschluss; Family: Schwiizergoofe; Music: Stress; Fashion: Elena; DACH: Wemmse; Food: Marco v.; Luxury Lifestyle: Cars with Luke; Newcomer: Simonaemmer. (pd/cbe)