Swiss Packaging Award 2022: Das sind die Gewinner

Die Gewinner des Swiss Packaging Award 2022 stehen fest: An der feierlichen Preisverleihung in der alten Druckerei in Baden, wurden am Donnerstag neun Unternehmen für ihre innovativen Verpackungslösungen mit dem renommierten Schweizer Verpackungspreis ausgezeichnet. Durch den Abend führte die Moderatorin Monika Erb gemeinsam mit Jurypräsident Stefan Jüde. Das Schweizerische Verpackungsinstitut hat den Wettbewerb zum 53. Mal durchgeführt.

Insgesamt wurden 50 Verpackungslösungen von 26 verschiedenen Teilnehmern eingereicht. Darunter sechs Anmeldungen für den Nachwuchspreis, bei dem Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ihre Verpackungsideen präsentieren können. Der zum zweiten Mal ausgeschriebene Sonderpreis Kreislaufwirtschaft verzeichnete 15 Einreichungen. Die Kategorie Nachhaltigkeit war mit 20 Einreichungen besonders stark vertreten und spiegelt die Anforderungen der Zeit wider: Die Verpackungsunternehmen müssen rezyklierbare und wiederverwendbare Verpackungen, v.a. im Kunststoffbereich, entwickeln. Die Vielzahl der Einreichungen zeigt, dass die Schweizer Verpackungswirtschaft diese Herausforderungen mit innovativen Lösungen angeht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Andreas Zopfi, Geschäftsführer des Schweizerischen Verpackungsinstituts SVI, verwies auf die hohe Innovationskraft der Schweizer Verpackungsindustrie. So wurden im Januar 2021 sechs Verpackungen aus der Schweiz mit einem Worldstar ausgezeichnet. Die Gewinner des Swiss Packaging Award qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme am World Star Award der World Packaging Organisation.

Mit dem Swiss Packaging Award zeichnet das Schweizerische Verpackungsinstitut jedes Jahr herausragende Leistungen im Verpackungswesen aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Kreativität und Innovationskraft der Schweizer Verpackungsindustrie aufzuzeigen. Unternehmen können ihre Verpackungslösungen in den Kategorien Nachhaltigkeit, Convenience, Design, Marketing, Technik und Konstruktion einreichen. Pro Kategorie werden bis zu drei Verpackungslösungen nominiert, davon wird eine zum Gewinner erkoren. Zum Wettbewerb sind Verpackungen aller Materialien zugelassen. Der Fokus liegt bei der Förderung und Auszeichnung ganzheitlicher Verpackungslösungen, unabhängig vom Packstoff. Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr der Sonderpreis Kreislaufwirtschaft prämiert. Der von der Verpackungsmesse Empack vergebene Publikumspreis ging an die Firma Proderma mit der innovativen Verpackungslösung «Mettler Pufferlösung-Sticks».

Gewinner 2022

Kategorie Nachhaltigkeit

RetortPouch Recyclable für sterilisierte Fertiggerichte, Mondi

Kategorie Convenience

LockCon – Betrugssichere Verpackungslösung, AR Packaging Swiss

Kategorie Design

Läderach Schokoladen-Verpackung, Schelling

Kategorie Marketing

Portionenverpackungen aus Papier, Bachmann Forming

Kategorie Technik

Lasercut Verpackungskonzept, Schelling

Kategorie Konstruktion

Paper Tray, Bachmann Forming

Nachwuchspreis

Hexa Slide, Sami Hergouma

Sonderpreis Kreislaufwirtschaft

reCircle ISY Mehrwegbecher, reCircle

EMPACK Publikumspreis

Mettler Pufferlösung-Sticks, Proderma

(pd/mj)