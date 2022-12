Raclette Suisse lanciert während der Fussballweltmeisterschaft 2022 eine umfangreiche Medienkampagne. Für die Kampagne konnte ein bekanntes Gesicht gewonnen werden: Trauffer, langjähriger Markenbotschafter von Raclette Suisse, Musiker und Unternehmer aus dem Berner Oberland, jubelt fleissig mit.

Die Kampagne richtet sich an Menschen, die gerne Zeit miteinander verbringen, die die hohe Qualität von Schweizer Produkten schätzen, die gerne gemeinsam essen und dabei der Schweizer Nationalmannschaft kräftig die Daumen drücken. Die Leidenschaft für den Sport steht dabei im Vordergrund, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Digital Out of Home, Online, Blick-Liveticker, Social Media und TV weise die grossangelegte Kampagne einen breiten Medienmix auf. Die Zielgruppe soll so mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort abgeholt werden.

Die Werbekampagne stimmt die DOOH-Präsenz laut Mitteilung optimal mit den Aktivitäten am POS ab. Die Kampagne wird an ausgewählten Point-of-Sales-Stores gezeigt, angepasst an die Verfügbarkeit der Produkte im Geschäft. Digital out of Home ummantelt die Präsenz während der Spieltage der Schweizer Nationalmannschaft. Die Botschaft wird an Zapfsäulen, an Migrolino-Convenience-Standorten sowie auf den Cityscreens am Eingang abgespielt. Livesystems holt die Besucherinnen und Besucher so ganzheitlich bei ihrem Einkauf an der Tankstelle ab.

Der Spielausgang bestimmt die Botschaft

Gezielte Planung erfordert auch ein sicheres Gespür bei der Visualisierung. Testimonial Trauffer, der Schweizer Mundart-Sänger, der mit Gölä zweimal das Letzigrund-Stadion füllte, ziert die Werbemittel. Raclette Suisse arbeitet medienübergreifend mit massgeschneiderten Botschaften rund um den Match der Schweizer Nati: Individuelle Botschaften werden vor dem Spiel, am Spieltag und danach eingesetzt.

«Die Kampagne von Raclette Suisse erfordert ein hohes Mass an Flexibilität sowie eine vorausschauende Planung. Mit dynamischen Botschaften reagieren wir auf das Spielgeschehen und können so den potenziellen Konsumenten im moment of truth gezielt abholen», sagt Alessandro Giuliano, Geschäftsführer bei Ceres Media.

Geplant ist eine Performance von rund 16 Millionen Bruttokontakten über die gesamte Digital-out-of-Home-Kampagne. Das Ende der Kommunikationsmassnahme ist derzeit noch offen: Am Freitag, 2. Dezember 2022, tritt die Schweiz gegen Serbien an. Sollte die Schweiz weiterkommen, werden die charmanten Sujets weiterhin zu sehen sein.

«Die Leistungswerte werden im Anschluss an die Kampagne ausgewertet. Aufgrund der vielen Rückmeldungen können wir jetzt schon sagen: Die Kampagne hat viele Herzen erwärmt und ist für uns bisher ein schöner Erfolg», sagt Jürg Kriech, Geschäftsführer bei Raclette Suisse. (pd/cbe)