Spitex Schweiz: Denise Birchler leitet neu Kommunikation/Marketing

Denise Birchler habe in den letzten Jahren die Kommunikation der Schweizerischen Post massgeblich mitgesteuert und geprägt, schreibt Spitex Schweiz in einer Medienmitteilung. In den vergangenen vier Jahren gab war Birchler Mediensprecherin der Post. Nun wechselt sie zu Spitex Schweiz, sowie sie die Abteilung Kommunikation und Marketing leitet. In dieser Funkttion ist sie auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Nach ihrem Studium in Germanistik, Journalistik und Medienwissenschaften hat Denise Birchler diverse Weiterbildungen in der Kommunikation absolviert. Sie bringe Führungserfahrung sowie langjährige und breite Erfahrung im Bereich Kommunikation mit, schreibt Spitex Schweiz weiter. Vor ihrer Zeit bei der Post verantwortete Denise Birchler während vier Jahren die Kommunikation und das Marketing des Jugendverbands Jungwacht Blauring.

Denise Birchler löst Francesca Heiniger ab, welche Spitex Schweiz Ende März 2024 ver-lässt. (pd/nil)