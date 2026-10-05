HotelCard: Denise Millen kommt von Vögele Reisen

Publiziert am 05.10.2026

Millen ist bei HotelCard für das gesamte Marketing und die Kommunikation zuständig. Laut Mitteilung soll sie neue Kundinnen und Kunden gewinnen, bestehende Mitglieder binden und das Markenprofil weiterentwickeln. Sie soll zudem die PR-Aktivitäten ausbauen und die Marketing-Technologie weiterentwickeln. Ausserdem begleitet sie den Roll-out eines neuen Angebots. Worum es dabei geht, teilt das Unternehmen nicht mit.

Laut ihrem LinkedIn-Profil absolvierte Millen eine kaufmännische Grundausbildung und arbeitete bis 2009 bei Kuoni in Zürich, zuletzt im Verkauf. Nach der Hotelfachschule Zürich kam sie 2012 zum Park Hyatt Zürich, wo sie ab 2014 im Online-Marketing tätig war. Ende 2015 übernahm sie bei Hyatt das digitale Marketing für Hotels in Europa und Nordafrika.

2019 wechselte Millen zu Vögele Reisen, einem Unternehmen der Twerenbold Reisen Gruppe. Dort leitete sie zuerst das Online-Marketing, ab 2020 den gesamten Bereich. 2024 kam dieselbe Aufgabe bei Imbach Reisen dazu. Von 2021 bis 2023 studierte sie an der Fachhochschule Graubünden Management und Digital Marketing (Executive MBA).

Millenübernimmt die Leitung des Marketings von Aline Niggli, der bisherigen Head of Marketing. Sie bleibt nach Angaben von Contcept Communication in anderen Funktion bei HotelCard.

HotelCard vermittelt vergünstigte Übernachtungen in rund 500 Hotels in der Schweiz und den Nachbarregionen. Die Rabatte betragen laut Unternehmen bis zu 50 Prozent. Für die Partnerhotels fallen nach Angaben von HotelCard keine Kommissionen an.

Die Medienarbeit betreut seit September die Zürcher Agentur Contcept Communication (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)