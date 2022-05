2C Communication: Der Charity-Event kehrt ins Letzigrund zurück

Jede achte Frau wird im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Mit dem Pink Ribbon Charity Walk werde gemäss einer Mitteilung auf die Wichtigkeit der Früherkennung aufmerksam gemacht, denn wenn ein Tumor in einem frühen Stadium erkannt werde, sei er in vielen Fällen gut behandel- und oft heilbar. Am jährlichen Charity Walk laufen laut eigenen Angaben jeweils 5‘000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit, um ihre Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck zu bringen. Die Brustkrebs-Solidaritätsbewegung wurde im Jahr 2007 von Pink Ribbon Schweiz ins Leben gerufen. Er sei mittlerweile für ein breites Publikum zu «einem festen Termin in der Agenda» geworden, denn für alle sei es eine Herzensangelegenheit, beim laut eigenen Angaben grössten Charity-Walk der Schweiz mitzulaufen.

Der 15. Pink Ribbon Charity Walk findet am 25. September 2022 im Stadion Letzigrund statt. Beim Brustkrebs-Solidaritätslauf wird keine Zeit gemessen, denn es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen. Die vier Kilometer könnten gemütlich walkend oder joggend absolviert werden. Der Pink Ribbon Charity Walk werde von einem «vielseitigen» Rahmenprogramm begleitet: Musik, Showacts, Foodstände, Fresh-up im Beautyzelt, tolle Give Aways sowie zahlreiche Stände mit Verwöhnungsprogramm und Gewinnspielen erwartet die Teilnehmenden.

Zum Event haben sich gemäss Mitteilung bereits viele Schweizer Stars wie Eliane Müller, Caroline Chevin, Jesse Ritch, Tiziana Gulino und einige mehr angemeldet. Sie werden gemeinsam die Pink Ribbon Hymne «Zäme simer stercher» singen und das Publikum in Solidaritätsstimmung versetzen, um allen Betroffenen Kraft zu geben. Die Moderatorin und langjährige Pink Ribbon Botschafterin Linda Fäh führt die Teilnehmenden durch das Programm. Der Erlös aus den Startgebühren wird an die Krebsliga Zürich weitergegeben und für Prävention, Forschung sowie zur Unterstützung von Brustkrebspatientinnen eingesetzt.

Vinivia, Anbieter von interaktiven Livestreaming-Lösungen, ist Presenting Partner und T-Shirt Sponsor des Pink Ribbon Charity Walks. Die Co-Partner Medela, Ochsner Shoes und die Klinik Hirslanden sowie der Mobility-Partner Nissan unterstützen die Pink Ribbon Initiative ebenfalls, wie es weiter heisst. (pd/tim)

Unter diesen Link können sich Interessierte für den Pink Ribbon Charity Walk anmelden. Zugelassen sind Frauen, Männer und Kinder. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos mitlaufen.